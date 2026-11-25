Harare'de Filistin dayanışma etkinliğinde Batı'ya çifte standart eleştirisi yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Harare'de dün Filistin halkıyla dayanışma etkinliği düzenlendi; diplomatlar, dini liderler ve STK temsilcileri katıldı. Etkinlikte Gazze saldırılarının sona ermesi çağrısı yapılırken Büyükelçi Tamer el-Masri, Batılı ülkeleri çifte standartla suçladı.
CAPE Zimbabve'nin başkenti Harare'de Filistin halkıyla dayanışma etkinliği yapıldı.
Zimbabve'nin The Herald gazetesinin haberine göre, dün Harare'de düzenlenen etkinliğe diplomatlar, dini liderler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gençler katıldı.
Etkinlikte, Gazze'deki saldırıların sona erdirilmesi, sivillerin korunması ve uluslararası hukuk ihlallerinin sorumlularından hesap sorulması çağrısında bulunuldu.
Filistin'in Harare Büyükelçisi Tamer el-Masri, etkinlikte yaptığı konuşmada, Batılı ülkeleri uluslararası hukukun uygulanmasında çifte standart izlemekle suçladı.
Masri, Filistin halkının özgürlük mücadelesiyle Zimbabve'nin sömürgeciliğe ve Güney Afrika'nın apartheid rejimine karşı mücadelesi arasındaki benzerliklere dikkati çekti.
Etkinlikte, Filistinli kadınlar ve çocuklarla dayanışma mesajları verildi.
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