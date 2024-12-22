Harbin Buz-Kar Dünyası Açıldı

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HARBİN, 22 Aralık (Xinhua) -- Dünyanın en büyük buz ve kar tema parkı olan ve bu yıl 26'ncısı düzenlenen Harbin Buz-Kar Dünyası, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi olan ve "buz kenti" diye bilinen Harbin'de cumartesi günü yerel saatle 10.00'da kapılarını ziyaretçilere açtı.

"Kış Rüyası, Asya'da Aşk" temalı park, 300.000 metreküp buz ve kar kullanılarak inşa edildi. Park, Çin'in Bahar Bayramı tatilinin hemen ardından önümüzdeki şubat ayında düzenlenecek 2025 Harbin Asya Kış Oyunları'ndan esinlenen unsurlar içeriyor. Bu etkinlik aynı zamanda 2022 Beijing Kış Olimpiyatları'ndan sonra Çin'in ev sahipliği yaptığı ilk büyük uluslararası buz ve kar organizasyonu olacak.

Geçen yıl 800.000 metrekare olan park, bu yıl toplamda 1 milyon metrekarelik alanıyla 26 yıllık tarihinde şimdiye kadarki en büyük alanına sahip.