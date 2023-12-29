Harbin'de düzenlenen 30. Ulusal Kar Heykeli Yarışması başladı
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de düzenlenen 30. Ulusal Kar Heykeli Yarışması için kıyasıya rekabet başladı. Yarışmada heykeltıraşlar, kar bloklarını kullanarak muhteşem sanat eserleri yaratıyorlar. Yarışma, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıları bir araya getirerek Harbin'i kar heykelleriyle süslüyor.
29.12.2023 - 13:57,
Güncelleme: 13:58
HARBİN, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de düzenlenen 30. Ulusal Kar Heykeli Yarışması için kıyasıya rekabet başladı.
Kaynak: Xinhua