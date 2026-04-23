Harbiye Açıkhava'da 23 Nisan Coşkusu... Nuri Aslan: Ekrem Amcanız da Sizi Çok Seviyor ve En Çok da Sizleri Özlüyor

23.04.2026 20:15  Güncelleme: 21:20
(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinlikte, "Bugün sizlere Ekrem Amcanızın selamlarını ve sevgilerini getirdim. Ekrem Amcanız da sizi çok seviyor ve en çok da sizleri özlüyor. Sevgili çocuklar, sesiniz büyüyecek, çoğalacak, dalga dalga yayılacak. Bir gün ülkemizde hiçbir çocuğun haksızlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği tanımadığı günleri kuracağız" dedi.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılan Uluslararası Çocuk Festivali açılış töreninde konuştu. Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamını ileten Aslan, şunları söyledi:

"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bundan tam 106 yıl önce bugün henüz kurtuluş mücadelemiz sürerken milletimizin egemenliğini ilan etti. Milletimizin meclisini, hakimiyetini, iradesini tesis etti. Geleceğimizin çocuklarımız olduğunu bilerek cumhuriyetimizi hep geleceğe taşıyalım ve koruyalım diye bugünü çocuklarımıza armağan etti. Bugün bu bilinçle buradayız. Cumhuriyetimize sahip çıkıyoruz. Milletimizin egemenliğine sahip çıkıyoruz. Çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyoruz. 'Benim en güzel projem çocuklarımızdır' diyen Ekrem Başkanımıza sahip çıkıyoruz. Bu güzel etkinliği de Ekrem Başkanımızla birlikte düzenledik. Çünkü o nerede olursa olsun, çocukların başkanı, çocukların Ekrem Amcası olmaya devam ediyor. Çünkü onu hiçbir güç, çok sevdiği çocuklarından ayıramaz. Çocuklarımız kimin onları sevdiğini bilir. Çocuklarımız kimin onlar için çalıştığını bilir. Ekrem Amcanızı da en iyi siz tanıyorsunuz. Gittiğiniz ve şefkatle sarıldığınız Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerinden, Kısa Mola Merkezlerinden, bir gün bile aksatılmadan evlerinize ulaştırdığımız Halk Sütlerden, beslenme desteklerimizden, eğitim desteklerimizden, atölyelerimizden, çocuk parklarımızdan biliyorsunuz."

"Gözlerinizdeki parıltı bize umut veriyor"

İstanbul'u çocukların şehri yapmasından biliyorsunuz. Ben biliyorum çocuklar, kimse size zorla bir şey yaptıramaz. Siz ancak sevdiğinizde sarılır, sevdiğinizde konuşursunuz. Bugün sizler, 'Her şey çok güzel olacak' diyorsanız ben size inanıyorum. Ekrem Başkanımız size inanıyor. Ben de bugün sizlere Ekrem Amcanızın selamlarını ve sevgilerini getirdim. Ekrem Amcanız da sizi çok seviyor ve en çok da sizleri özlüyor. Sevgili çocuklar, sesiniz büyüyecek, çoğalacak, dalga dalga yayılacak. Bir gün ülkemizde hiçbir çocuğun haksızlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği tanımadığı günleri kuracağız. Ekrem Başkanımız, çocuklarımızın geleceğini korumak için en kısa sürede özgürlüğüne kavuşacak. Umudu birlikte büyüteceğiz, adaleti birlikte tesis edeceğiz yarınımızla, bugünümüzle. Hep birlikte adaletle, vicdanla, cesaretle. Her birinizin neşesi, gözlerinizdeki parıltı bize umut veriyor. Neşenizi, umudunuzu hiç kaybetmeyin. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet ilelebet yaşasın."

Etkinlikler sürdü

Konuşmaların ardından bayram kutlaması, İBB İstanbul Gençlik Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi, İBB İstanbul Çocuk Korosu şarkıları, illüzyon gösterisi, Kral Şakir-Fil Necati gösterisi ve Ece Mumay konseriyle devam etti.

Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Nuri Aslan, İstanbul, 23 Nisan, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı
21:16
20:57
20:48
20:02
19:18
19:02
