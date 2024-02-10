Kırklareli Üniversitesi hardaliyeyi toz ve tablet halinde üretmek için çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli Üniversitesi hardaliyeyi toz ve tablet halinde üretmek için çalışıyor

Kırklareli Üniversitesi hardaliyeyi toz ve tablet halinde üretmek için çalışıyor

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Kırklareli'nin coğrafi işaretli geleneksel içeceği hardaliye toz ve tablet haline getirilerek üretilecek. Ürünlerin raf ömrünün uzatılması ve taşınabilirliğinin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Ayrıca, hardaliyenin probiyotik özellikleri ve yüksek antioksidan kapasitesi üzerine yapılan araştırmalar da devam ediyor.

10.02.2024 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin coğrafi işaretli geleneksel içeceği hardaliyeyi toz ve tablet halinde üretilmesi için çalışmalar sürüyor.

Kentte üzüm suyundan üretilen, mayhoşluğu ve keskinliğiyle damaklara hitap eden hardaliyenin raf ömrünün uzatılabilmesi, nakliyesinin kolay yapılabilmesi amacıyla Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünce 2019'da çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Isparta'daki Süleyman Demirel Üniversitesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin de destek verdiği laboratuvar çalışmaları sonucu hardaliye toz ve tablet haline getirildikten sonra ürünler gerekli izinlerin ardından özel sektör tarafından piyasaya sunulacak.

-"Milli içecek" katkı maddelerinden uzaklaştırıldı

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Aşkın, AA muhabirine faydalı bir içecek olan hardaliyenin kent dışında da rağbet görmesi, sofralara ulaşması için bir dizi çalışma yaptıklarını belirtti.

Hardaliyenin probiyotik özelliğe sahip yüksek antioksidan kapasitesine sahip bir ürün olduğunu vurgulayan Aşkın, üretim koşulları nedeniyle fermantasyon aşamasından sonra raf ömrünün uzatılması amacıyla katkı maddeleri kullanıldığına işaret etti.

Bu katkı maddelerinin kullanımının önüne geçmek amacıyla hardaliyeyi toz ve tablet formunda üreteceklerini anlatan Aşkın, böylece ürünün raf ömrünün artacağını, taşımasının kolaylaşacağını ve katma değerinin yükseleceğini kaydetti.

Yeni formlarıyla hardaliyenin tüketilmesi ve satışının artık daha pratik olacağını dile getiren Aşkın, "Yapmış olduğumuz çalışmada hardaliyenin raf ömrünü uzatmayı amaçladık. Böylelikle sağlığa faydalı olan bu üründen daha fazla yaralanıp katma değerini arttırmayı hedefledik." dedi.

Toz ve tablet ürünün piyasaya sürülmesi için Tarım ve Orman Bakanlığından gerekli üretim izinlerinin alınması içinde sürecin devam ettiğini anlatan Aşkın, ürünleri en kısa sürede piyasaya sürmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Hardaliye deney hayvanları üzerinde araştırılıyor

Aşkın, hardaliyenin antiglisemik özelliklerini araştırmak için de çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde hardaliyenin diyabet hastaları üzerindeki etkilerini araştırmak üzere deney hayvanlarıyla çalışmalar yaptıklarını bildiren Aşkın, bu çalışmadan kısa sürede cevap alacaklarına inandığını aktardı.

Aşkın, yaptıkları çalışmalar ile hardaliyenin daha fazla tüketileceğine inandığını sözlerine ekledi.

Klasik hardaliye ile yeni formun arasındaki fark

Hardaliye, üzüm kabuğu ve çekirdekleri ezildikten sonra içine siyah hardal tohumu ve vişne yaprağı ilave edilerek elde edilen, kendine has kekremsi tadı ve hoş kokusu bulunan bir içecek haline dönüşüyor.

Doğal içeceğe meyve suyu, marmelat, reçel, gazlı içecekler, turşularda kullanılan benzoik asit katılarak raf ömrü uzatılmaya çalışıyor.

Tablet ve toz haline getirilecek yeni formda ise katkı maddesi konulmadan üretim yapılacak.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti
    00:39 AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti

    AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah." dedi.

  • Bir insan evlatlarına bunu nasıl yapar! Anne ile iki çocuğunun cesetlerinin toprağa gömülü halde bulunmasının altından yasak aşk çıktı
    10 Şub Bir insan evlatlarına bunu nasıl yapar! Anne ile iki çocuğunun cesetlerinin toprağa gömülü halde bulunmasının altından yasak aşk çıktı

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.

  • AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim kampanyasına saldırıdan yeni görüntüler ortaya çıktı
    10 Şub AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim kampanyasına saldırıdan yeni görüntüler ortaya çıktı

    AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Somali'de askeri kampında ateş açıldı: 5 ölü
    10 Şub Somali'de askeri kampında ateş açıldı: 5 ölü

    Somali'nin başkenti Mogadişu'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin askerlerinin bulunduğu General Gorod Askeri Kampı'na silahlı saldırı düzelendi. Saldırıda 2'si Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı, 5 asker hayatını kaybetti. Eğitimini tamamlayan askerlerin silahlarını teslim aldığı törenin hemen ardından yaşanan olayı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, yaralanan BAE'li üst düzey görevli Albay Mohamed bin Mubarak'ın ise durumunun kritik olduğu belirtildi.

  • Herkes onu konuşuyor! Arda penaltı kazandırdı ama sonu istediği gibi olmadı
    10 Şub Herkes onu konuşuyor! Arda penaltı kazandırdı ama sonu istediği gibi olmadı

    Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.

  • Çağdaş Atan, Galatasaray yenilgisini Türkiye Kupası'na bağladı: Formatı değiştirelim
    10 Şub Çağdaş Atan, Galatasaray yenilgisini Türkiye Kupası'na bağladı: Formatı değiştirelim

    RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.

  • Başkan Asya: 10 yıllık görevimizde hizmetlerle halkımızın gönlüne dokunduk
    10 Şub Başkan Asya: 10 yıllık görevimizde hizmetlerle halkımızın gönlüne dokunduk

    AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla Muş'ta düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkan Feyat Asya, on yıllık dönem süresince halka hizmet anlayışıyla vatandaşların gönlüne dokunduğunu belirtti.

  • ABD'de 6 kişiyi taşıyan helikopter çöle çakıldı
    10 Şub ABD'de 6 kişiyi taşıyan helikopter çöle çakıldı

    ABD'nin California eyaletinde, 6 kişiyi taşıyan helikopter Mojave Çölü'ne düştü. Kazada yaşamını yitirenlerin olduğu öğrenilirken ölü sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kırklareli, Isparta, Burdur, Üretim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Üniversitesi hardaliyeyi toz ve tablet halinde üretmek için çalışıyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 01:10:16. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli Üniversitesi hardaliyeyi toz ve tablet halinde üretmek için çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement