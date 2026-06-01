Haredi Göstericilere Polis Müdahalesi

İsrail polisi, başta Batı Kudüs olmak üzere çeşitli kentlerde zorunlu askerlik ve orduya katılmayı reddedenlerin gözaltına alınmasını protesto eden Ultra Ortodoks Yahudilere (Haredi) ses bombalarıyla müdahale etti.

Batı Kudüs'ün önemli kavşaklarından Hamitarim Köprüsü'nde bir araya gelen göstericiler, dün Beyt Şemeş'te 9 Haredi'nin gözaltına alınmasını ve zorunlu askerliği protesto etti.

Harediler, yolu trafiğe kapatarak araçların geçişini engelledi, Batı Kudüs'te trafiğin durma noktasına gelmesine neden oldu.

İsrail polisi, göstericilerin arasında kalan bir askeri kurtarmak için ses bombası kullanırken atlı polisler yolu kapatan göstericileri dağıtmaya çalıştı.

Harediler, orduya katılmayı reddedenlerin gözaltına alınması nedeniyle "ülkeyi durduracağız", "bu sadece başlangıç" ve "ölürüz de orduya katılmayız" sloganları attı.

Israel Hayom gazetesi, Batı Kudüs'te çıkan olaylarda 2 polisin hafif şekilde yaralandığını aktardı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde gösterilerin Batı Kudüs'le sınırlı kalmadığı, İsrail'in kuzeyindeki Safed, güneyindeki Netivot ve orta kesimindeki Bnei Brak'ta da yüksek katılımlı gösteriler düzenlendiğini kaydetti.

Haberde, Bnei Brak'taki gösteride, protestocuların ana yolları ve demiryolunu geçişlere kapattığı bildirildi.

Öte yandan, Beit Şemeş'te karakolu basan 8 Haredi'nin yeterli delil olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı kaydedildi.

Dün, Beit Şemeş kentinde bir Haredi'nin asker kaçağı olduğu gerekçesiyle tutuklanması üzerine bölgedeki karakol Haredilerin saldırısına uğramıştı.

İsrail polisi, polis merkezini basan Haredileri engellemek için ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te, herkesin zorunlu askerlik yaptığı İsrail'de, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağı olmadığına hükmetmişti.

Bu karara İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetindeki Haredi partiler şiddetle karşı çıkmış ve yeni bir zorunlu askerlik yasası hazırlanması için baskıları artırmıştı.

Söz konusu yasa konusunda uzlaşı sağlanamaması ülkede siyasi krize neden olmuştu.