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Haredi Protestolarında Gözaltılar

Haredi Protestolarında Gözaltılar
10.06.2026 20:03
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Batı Kudüs'teki Haredi askerlik karşıtı protestolarda 3 kişi gözaltına alındı, olaylar büyüdü.

Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Harediler) Batı Kudüs'te düzenlediği zorunlu askerlik karşıtı protestoda çıkan olaylar nedeniyle İsrail polisi 3 göstericiyi gözaltına aldı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Batı Kudüs'te Haredilerin askere alınmasını protesto eden grup ile polis arasında çatışma çıktı.

İsrail polisi yolları kapatan göstericilere ses bombaları ve tazyikli su ile müdahale ederken göstericilerin de polise taş ve sopalar fırlattığı belirtildi.

Protestoların Ultra Ortodoks "Kudüs Fraksiyonu" hareketinin takipçilerine ülke genelinde sokağa çıkma çağrısı yapmasının ardından başladığı aktarıldı.

Asker kaçağı 19 Haredi gencin gözaltına alınarak askerlik şubesine götürülmesinin ardından söz konusu çağrının yapıldığı bildirildi.

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu İsrail'de Harediler nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor. Harediler, dini gerekçelerle askerlik yapmayı reddediyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te, herkesin zorunlu askerlik yaptığı İsrail'de, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağı olmadığına hükmetmişti.

Bu karara İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetindeki Haredi partiler şiddetle karşı çıkmış ve yeni bir zorunlu askerlik yasası hazırlanması için baskıları artırmıştı.

Söz konusu yasa konusunda uzlaşı sağlanamaması ülkede siyasi krize neden olmuştu.

Kaynak: AA

Politika, İsrail, Güncel, Polis, Kudüs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haredi Protestolarında Gözaltılar - Son Dakika

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