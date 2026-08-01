Haredi Yahudilerden Kafeye Şabat Protestosu

İsrail'de Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler, inançlarına göre iş yapmanın yasak olduğu cumartesi (Şabat) günü açık olduğu gerekçesiyle bir kafeye saldırdı.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, Şabat'ta açık olduğu gerekçesiyle Batı Kudüs'teki "Basimta" isimli kafenin önünde onlarca Haredinin protesto için toplandığı bildirildi.

İsrail polisinin bölgeye yerleştirdiği bariyerleri aşan bazı Haredilerin kafeyi basmaya çalıştığı, müşteriler ve kafe güvenlikleri ile Haredi protestocular arasında arbede yaşandığı belirtildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin yayımladığı videoda bazı müşterilerin Haredi protestocuların içeri girmesini engellemek için direndiği görüldü.

İsrail polisinin kafeye girmeye çalışan Haredilere sert müdahalede bulunarak grubu dağıttığı da görüntülere yansıdı.

Harediler beş haftadır Şabat'ta açık olduğu gerekçesiyle Basimta isimli kafenin önünde protesto düzenliyor.

İsrail'de son dönemde başta Kudüs olmak üzere Şabat'ta açık tutulduğu gerekçesiyle kafe ve diğer işletmeler kimliği belirsiz saldırganlarca kundaklanıyor.

Liberman'dan kafeye destek ziyareti

Muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ise sabah saatlerinde kafeyi ziyaret ederek işletme sahibine destek verdi.

Liberman destek ziyareti esnasında Haredi gruba tepki göstererek, "Bu adamlar enerjilerini Hamas'a, Hizbullah'a ve Husilere karşı kanalize etmeli, Kudüs'te barışçıl vatandaşlara karşı değil." ifadelerini kullandı.

Liberman, 27 Ekim'de yapılacak seçimlerden sonra iktidara gelmesi halinde hiçbir Haredi'nin askerlikten muaf tutulmayacağını söyledi.

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.

Yahudilik inancına göre, kutsal sayılan cumartesi (Şabat) gününde çalışmak yasak sayılıyor.