Harediler Askerlik Protestosu İçin Otoyolları Kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Harediler Askerlik Protestosu İçin Otoyolları Kapattı

11.06.2026 21:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudilerin zorunlu askerlik karşıtı protestosu otoyollarda trafiği engelledi.

İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı protesto düzenleyen Ultra Ortodoks Yahudiler (Harediler) ülkede bazı ana yolları trafiğe kapattı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Ultra Ortodoks gruplar asker kaçağı bazı Yeşiva (Tevrat Okulu) öğrencilerinin gözaltına alınmasına karşı otoyollarda protesto düzenledi.

Göstericiler, Tel Aviv'deki Ayalon Otoyolu ile ülkenin ana arterleri olan Kudüs-Tel Aviv arasındaki 1 numaralı otoyol, sahil şeridi boyunca uzanan 4 numaralı otoyol ve ülkede kuzey-güney bağlantısını sağlayan bir diğer hat olan 6 numaralı otoyolu tamamen ulaşıma kapattı.

Otoyolların çeşitli noktalarında irili ufaklı gruplar halinde toplanan protestocular ile İsrail polisi arasında arbede yaşandı.

1 ve 6 numaralı otoyolları birbirine bağlayan Ben Şemen Kavşağı'nda bir grup protestocu oturma eylemi gerçekleştirerek trafiğin akışını uzun süre engelledi.

Kavşakta toplanan Haredi protestocuların Nazi Almanyası'nda Yahudilerin takmaya zorlandığı rozetleri anımsatan sarı Davut Yıldızı rozetleri yakalarına taktıkları görüldü.

Bazı göstericilerini, "Gözaltına alınan her genç = Kapatılan bir yol" yazılı pankartlar taşıması da dikkati çekti.

İsrail'in orta kesimindeki Bnei Brak kenti yakınlarındaki bir yolda düzenlenen protesto sırasında göstericilere çarpan iki araç nedeniyle 2 Haredi'nin yaralandığı kaydedildi.

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu İsrail'de Harediler nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor. Harediler, dini gerekçelerle askerlik yapmayı reddediyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te, herkesin zorunlu askerlik yaptığı İsrail'de, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağı olmadığına hükmetmişti.

Bu karara İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetindeki Haredi partiler şiddetle karşı çıkmış ve yeni bir zorunlu askerlik yasası hazırlanması için baskıları artırmıştı.

Söz konusu yasa konusunda uzlaşı sağlanamaması ülkede siyasi krize neden olmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, İsrail, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Harediler Askerlik Protestosu İçin Otoyolları Kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ferdi Kaya Ferdi Kaya:
    anlaşılır bi tarafı var ama otoyolları kapatmak bi çözüm değil halk mı ödesinde halkın cebinden çıkıyo zaten 0 0 Yanıtla
  • İsa Aricilik İsa Aricilik:
    umarım bu konuda bir anlaşma bulunur çünkü bu şekilde ülke yönetilemiyor 0 0 Yanıtla
  • Gülseren Yılmaz Gülseren Yılmaz:
    yaşlılar için çok tehlikeli bu tür protestolar otoyolları kapatmak insanlar hastaneye giderken kalıyo ambulans geçemiyo bu ne biçim eylem yaa 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanlığı’ndan “kaçak mülteci“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "kaçak mülteci" iddiasına yalanlama
Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Diyarbakır’da banka saldırısında 2 tutuklama Diyarbakır'da banka saldırısında 2 tutuklama
ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran’da başlıca tesisleri bombalayacağız, bu gece saldırılar güçlü olacak ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran’da başlıca tesisleri bombalayacağız, bu gece saldırılar güçlü olacak
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten istifa kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten istifa kararı

21:20
Jose Mourinho resmen Real Madrid’de
Jose Mourinho resmen Real Madrid'de
21:17
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu’nun ihraçlarını konuşmadık
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu'nun ihraçlarını konuşmadık
20:44
İşte Erden Timur’un tahliye olduğu anlar ve ilk sözleri
İşte Erden Timur'un tahliye olduğu anlar ve ilk sözleri
20:33
Trump: İran’a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
20:32
THY uçağı Antalya’da radar direğine çarptı: 1 yolcu yaralandı
THY uçağı Antalya'da radar direğine çarptı: 1 yolcu yaralandı
19:23
AYM’den CHP’nin “128 milyar dolar“ iddiasına ret
AYM'den CHP'nin "128 milyar dolar" iddiasına ret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 21:35:05. #.0.4#
SON DAKİKA: Harediler Askerlik Protestosu İçin Otoyolları Kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.