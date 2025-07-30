Hareket Analizi Laboratuvarı Açıldı

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği bünyesinde kurulan "Hareket Analizi Laboratuvarı", yüksek teknolojiye sahip cihazlarla hastaların fonksiyonel hareketlerini objektif analiz edebilecek altyapısıyla hizmete girdi.

Türkiye'de sayılı merkezler arasında yer aldığı belirtilen laboratuvarda, yürüyüş, denge, kas aktivitesi gibi fonksiyonel hareketler sayısal verilerle değerlendiriliyor.

Laboratuvar sayesinde hastaların ameliyat gereksinimlerinin belirlenmesi, tedavi planlarının yapılması ve iyileşme süreçlerinin takibi bilimsel verilerle mümkün hale gelirken, farklı tedavi yöntemlerinin karşılaştırılması ve cerrahi gerekliliklerin tespiti de yapılabiliyor.

Açılışta gazetecilere açıklama yapan Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Engin Eceviz, merkezin Türkiye'de sınırlı sayıda bulunduğunu söyledi.

Hareket analizi laboratuvarının iki bölümden oluştuğunu belirten Eceviz, "Birinci bölümde ayak basınç ölçümleri alınırken, diğer bölümde sabit 8 kamera ve hastaya yerleştirilen sensörlerle hareket verileri toplanıyor." dedi.

Eceviz, hastaların yürüyüşü, kas dengesi ve kas kuvvetlerine dair objektif bilgilerin elde edildiğini kaydederek, "Bu verilerle ameliyat gereksinimi olup olmadığını daha net değerlendirebiliyor, ameliyat öncesi ve sonrası iyileşme sürecini sayısal olarak izleyebiliyoruz." diye konuştu.

Engin Eceviz, aynı zamanda bilimsel çalışmalar yaparak, dünya literatürüne katkı sunmayı da hedeflediklerini ifade etti.

Laboratuvardaki ileri teknoloji cihazlar arasında; Üç Boyutlu Yürüme Analizi (Vicon Motion Capture), Yüzeyel Kas Aktivitesi Ölçümleri EMG (Noraxon Wireless EMG), Basınç Dağılım Analizleri Pedobarografi (Zebris FDM), Yüksek Çözünürlüklü Video Analizleri, Hareket Algılama ve Farkındalık Ölçümleri (Propriosepsiyon), Kas Kuvveti Ölçümleri (CSMI Cybex İzokinetik Sistem) yer alıyor.

Açılışa, Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan ve hastane yönetimi de katıldı.