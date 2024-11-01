Harf Devrimi'nin 96. Yılı Dil Derneği Emin Özdemir Ödülü Gazeteci Serhan Asker'in

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(ANKARA) - Harf Devrimi'nin 96. Yılı Dil Derneği Emin Özdemir ödül töreni, Çankaya Belediyesi'nde yapıldı. Ödüle layık görülen Gazeteci Serhan Asker, Köy enstitüleri ve yetiştirdiği binlerce öğrencinin aydınlanma meşalesi yaktıklarına vurgu yaparak, "Emin Özdemir, onların en önemlilerinden bir tanesiydi. Bu ödül çok anlamlı, çok değerli. Hayatımın en kıymetli ödülü. Emin Özdemir 'erdemin başı dildir' derdi. Emin Özdemir'i tanımak dünyanın en güzel hediyesi gibidir. Onu tanımak zaten bir ödüldü" dedi.

Harf Devrimi'nin 96. Yılı Dil Derneği Emin Özdemir ödül töreni, Çankaya Belediyesi'nde yapıldı. Törene; konuşmacılar Dil bilimci ve Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel, Emin Özdemir'in kızı Meltem Özdemir Erhan, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yanısıra CHP Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Fahri Yıldırım ve Emin Özdemir ödülüne layık görülen Serhan Asker katıldı.

Törende ilk konuşmayı yapan Sevgi Özel, Harf Devrimi'nin 96'ıncı yılında dil ödül töreni gününün bir kıvanç olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Dil devrimi bir gecede yapılmadı. Cumhuriyet Harf Devrimi yapıldığında 5, dil devrimi yapıldığında 9 yaşındaydı. Bütün bunlar inceden inceye öngörülmüş hesaplanmış çok büyük bir devrimin ürünleri. Bu devrimi yapan güçlü bir devrimci Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk, Çankaya'da yaktı bütün devrimlerinin ışığını. Çankaya sadece Ankara'nın bir semti değil, devrimlerin ışığının parlatıldığı bir alan. Bu devrimler yaşayacak. Bu devrimleri yaşatacağız. Asla ödün vermeyeceğiz.

"Emin Özdemir çok görkemli bir öğretmendi"

Emin Özdemir ile 1972'de tanıştım. Hep ustam diye söz ettim. Emin Özdemir öğretmen olmak için yaratılmış bir insandı. Çok görkemli bir öğretmendi. Bilgi birikimi öylesine yüklü ki aynı zamanda çok önemli bir düşünür. Dil denemelerini topladığı kitapların birinde 'Yumuşak Çalar' diye bir yazısı var. Gerçekten 'Yumuşak Çalarla' birlikte yaşıyoruz. Çok önemli bir kalem. Büyükler ve çocuklar için çok önemli kitaplar yazdı. Emin Özdemir'i Dünya Barış Günü'nde yitirdik. Dünyanın en barışçıl insanıydı."

Emin Özdemir'in kızı Dr. Meltem Özdemir Erhan da şunları kaydetti:

"Sayenizde 1 Kasım'ın Harf Devrimimizin ailemimiz için apayrı bir anlamı var. İnsanın bir tek yaşamı yok babamında hayatının bir ucu hatta merkezi öğrencileri, yazıları, kitapları ve bunların hepsine bütünlük veren ana diline türkçesine olan bağlılığıydı. Babam için yanıt; üretmek, emek vermek, ana dil ve edebiyat sevgisini etrafındakilere aşılamak oldu."

"Cumhuriyet bizim topraklarımızda çok büyük bir devrimi ifade ediyor"

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ise şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimiz'in 101. yılındayız. 2. yüzyılın ilk Cumhuriyet Bayramını birkaç gün önce kutladık. Cumhuriyet sadece kavramsal anlamıyla bir halk egemenliği değil, bizim topraklarımızda çok büyük bir devrimi ifade ediyor. Medeni kanunu ifade ediyor, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesini ifade ediyor, Dil Devrimi'ni ifade ediyor, Saltanatın kaldırılmasını ifade ediyor.

Gerçekten egemenliğin bir kişiden bir aileden alınıp bütün bir halka verildiği bir devrimler sürecinin ardından bugün ülkemizde bu olayları yaşamak hepimiz adına tabi ki üzüntü ve kaygı verici. Ama biz de devrimlerden aldığımız ilhamla, geçmişimizden aldığımız ilhamla bundan sonrasında da hem devrimlerimize sahip çıkacağız hem de onları koruyup geliştirmeye daha çok çalışacağız.

Dil devriminin şöyle bir önemi var; 1928'den itibaren harf devrimiyle başlayan bir süreç var ama Türk Dil Kurumu'nun kuruluşu ve 26 Eylül 1932'de yine 1. Türk Dil Kurultayı'nın yapılamasıyla Birlikte Atatürk'ün aslında tüm devrimleri anlatabilmak, toplumun okuma yazma oranını artırabilmek toplumun bilinç düzeyini geliştirmek ve kendi öz dilini kimliğini bulmasını sağlamak anlamında attığı en önemli adımlardan da birisi. Bu anlamda da bizim için en önemli devrimlerdendir. İyi ki dil devrimi var diyorum ve dil derneğini de yine çok değerli akademisyen dil bilimci, edebiyatçı Emin Özdemir'in adına böyle bir ödül töreni düzenleyerek bu ödül töreni vesilsiyle toplumda devrimlerimizi unutturmamak, emin hocamızın adını yaşatmak adına Dil derneğini ve sayın Sevgi Özel'e ve seçici kurula teşekkür ediyorum. Bu ödülü aldığı için de ayrıca Serhan Asker'i kutluyorum."

"Hayatımın en kıymetli ödülü"

Ödülü alan Serhan Asker konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Köy enstitülerinde Emin Özdemir'i anlattıklarını ve felsefesini yaşama geçirirken duyguyu oralarda çok yoğun bir şekilde yaşıyorsunuz. Böyle birisini yetiştirmiş köy enstitüsü. Buna benzer onlarca, yüzlerce, binlerce öğrenci Anadolu'nun karanlıktan çıkması aydınlanma meşalesini yakan isimler onlar. Emin Özdemir, onların en önemlilerinden bir tanesiydi. Bu ödül çok anlamlı, çok değerli. Hayatımın en kıymetli ödülü. Emin Özdemir 'erdemin başı dildir' derdi. Emin Özdemir'i tanımak dünyanın en güzel hediyesi gibidir. Onu tanımak zaten bir ödüldü."