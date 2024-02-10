Harmancık'ta Krom Madeninde Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Harmancık'ta Krom Madeninde Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Harmancık\'ta Krom Madeninde Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Harmancık ilçesinde bulunan krom madeninde meydana gelen göçük sonucunda Beytullah Çuhadar hayatını kaybetti. Çalışma arkadaşları tarafından kurtarılan Çuhadar, hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Karaca Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından ilçe Mezarlığı'na defnedildi.

10.02.2024 16:13
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BURSA'nın Harmancık ilçesinde krom madeninde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Beytullah Çuhadar (37), toprağa verildi.

Harmancık ilçesi Meyran mevkisindeki Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'ye ait krom madeninde dün saat 11.00 sıralarında göçük oldu. Yerin 200 metre altında çalışan Beytullah Çuhadar, göçük altında kaldı. İşçilerin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla Beytullah Çuhadar göçük altından çıkarılıp, yaralı olarak ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk babası olan Çuhadar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Beytullah Çuhadar'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak, öğlende Karaca Mahallesi Camisi'ne getirildi. Cenazeye Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Çuhadar'ın yakınları ve çalışma arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Beytullah Çuhadar'ın cenazesi, ilçe Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: DHA

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