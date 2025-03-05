Harosman Mağaraları: Doğaseverlerin Yeni Gözdesi

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Doğaseverlerin yeni rotası: Harosman Mağaraları

ARDAHAN - Ardahan'da tarihi mağaraların bulunduğu Harosman Kanyonu doğaseverlerin yeni rotası oldu.

Ardahan'ın Hanak ilçesindeki Kura Nehri Vadisi'nde bulunan Harosman Kanyonu, kayalara oyulan mağaraları, eski su değirmeni ve doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor. Hem tarih hem doğa turizmi imkanlarını barındıran kanyonun tanıtılması için bir grup doğasever bölgeye doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Altaş köyünde başlanan yürüyüş esnasında hava sıcaklığı eksi 17 dereceydi. Yürüyüş yaptıkları rotada ortalama kar yüksekliği 50 cm olup toplam 9 km mesafe yürüyen ekibin karşısına buzla kaplı kura nehrinde Su Samuru ailesi çıktı. Ekip tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde, buzla kaplı Kura nehrinden çıkarak buz üstünde birbirleriyle oynadıkları sevimli anları yansıdı.

Harosman Mağaralarında sonlandırılan doğa yürüyüşüyle ilgili konuşan Fuat Işıklı,

"Uygun ekipman ve bilgi ile çetin kış şartlarında da Ardahan'da doğa yürüyüşleri yapılabilir. Ardahan'ın yaz aylarındaki muhteşem coğrafyasının yanı sıra ağır kış şartlarında da doğanın kendine özgü yanlarının görülmeye değer olduğunu biliyoruz. Ayrıca Ardahan'ın önemli tarihi noktalarından biri olan Harosman Mağaralarına dikkat çekmek istedik. Ardahan'ın kendine özgü bakir kalmış coğrafyasını, fungi (mantarlar), florası (botanik), faunası (hayvan) ve tarihi bölgeleri daha çok kişinin, 7'den 70'e, görmesi ve özellikle daha çok doğaseveri bir araya getirebilmek için dernekleşme çalışmalarına başladık. ve kurulacak dernek sonrasında daha fazla etkinlikler yapmayı hedefliyoruz" dedi.