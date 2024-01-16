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Harp Malulü Gaziler Derneği Başkanı: PKK'nın cani yüzü Pençe-Kilit Harekatı'nda gözlendi - Son Dakika
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Harp Malulü Gaziler Derneği Başkanı: PKK'nın cani yüzü Pençe-Kilit Harekatı'nda gözlendi

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İslahiye Başkanı Süleyman Yılmaz, terör örgütü PKK'ya tepki göstererek, 40 yıldır süren saldırılarına son olarak Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde cani yüzünü gösterdiğini belirtti. Yılmaz, saldırıları lanetleyerek, aziz vatanın her karış toprağının şehit kanıyla sulandığını ve terör örgütünün bitirilmesi için gerekenlerin yapılmasını istedi.

Harp Malulü Gaziler Derneği Başkanı: PKK\'nın cani yüzü Pençe-Kilit Harekatı\'nda gözlendi
16.01.2024 - 17:06,
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Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İslahiye Başkanı Süleyman Yılmaz, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Yılmaz, açıklamasında, 40 yıldır alçak ve kalleşçe saldırılarına devam eden PKK terör örgütünün cani yüzünü son olarak Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde gösterdiğini söyledi.

Terör örgütünün saldırılarını lanetleyen Yılmaz, "Her karış toprağı şehit kanıyla sulanan aziz vatanımızın başı sağ olsun. Üzüntümüz kadar öfkemiz de büyük." dedi.

Türkiye'nin yıllardır terörle mücadele ettiğine işaret eden Yılmaz, terör örgütünün bitirilmesi için gerekenlerin yapılmasını istedi.

Kaynak: AA
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