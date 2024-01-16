 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bafra Şube Başkanı: PKK Terör Örgütüne Tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bafra Şube Başkanı: PKK Terör Örgütüne Tepki

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bafra Şube Başkanı Arife Gülal, terör örgütü PKK'ya tepki göstererek, saldırıları lanetledi ve terör örgütünün bitirilmesi için gerekenlerin yapılmasını istedi.

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bafra Şube Başkanı: PKK Terör Örgütüne Tepki
16.01.2024 - 15:28,
Abone Ol

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bafra Şube Başkanı Arife Gülal, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Gülal, dernek binasında yaptığı açıklamada, 40 yıldır alçak ve kalleşçe saldırılarına devam eden PKK terör örgütünün cani yüzünü son olarak Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde gösterdiğini söyledi.

Terör örgütünün saldırılarını lanetleyen Gülal, "Vatan evlatlarımız şehit oldu. Bu acıyı tüm Türkiye yüreğinde hissetti. Ateş düştüğü yeri değil, tüm Türkiye'yi yaktı." dedi.

Türkiye'nin yıllardır terörle mücadele ettiğine işaret eden Gülal, terör örgütünün bitirilmesi için gerekenlerin yapılmasını istedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bafra, PKK, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bafra Şube Başkanı: PKK Terör Örgütüne Tepki - Son Dakika


15:32
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
15:28
Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi
15:16
AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak
14:59
Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı
14:55
Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu
14:28
Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş
14:19
Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında 'Yaşasın şeriat' sloganları atıldı Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında "Yaşasın şeriat" sloganları atıldı
14:16
Özgür Özel: İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'den ayrılıp kendi terör bildirisini imzalamasını istiyoruz Özgür Özel: İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'den ayrılıp kendi terör bildirisini imzalamasını istiyoruz

Son Dakika
15:32 AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
15:28 Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi
15:16 AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak
14:59 Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı
14:55 Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu
14:28 Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş
14:19 Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında "Yaşasın şeriat" sloganları atıldı
14:16 Özgür Özel: İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'den ayrılıp kendi terör bildirisini imzalamasını istiyoruz
14:12 Avukat Bedia Teymur yazdı: Yazık etmeyin Malatya'ya
14:06 Bankadan 2 milyon lira çeken adama sokak ortasında gasp! Döve döve aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 16:07:29. #1.11#
SON DAKİKA: Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bafra Şube Başkanı: PKK Terör Örgütüne Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement