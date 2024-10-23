Harris: Trump'a Karşı Hazırlıklıyız - Son Dakika
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Harris: Trump'a Karşı Hazırlıklıyız

Kamala Harris, Trump'ın seçim sonuçlarını hiçe sayarak zafer ilan etme ihtimaline karşı hazır olduklarını vurguladı.

23.10.2024 10:47
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ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın gelecek ay yapılacak başkanlık seçimlerinde tüm oylar sayılmadan zafer ilan etmesi ihtimaline karşı hazırlıklı olduğunu söyledi.

NBC News'e konuşan Harris, seçimlere 2 hafta kaldığına işaret ederek, seçim gecesi ve sonrasındaki günlerde yaşananlarla ilgileneceklerini belirtti.

Harris, Trump'ın gelecek ay yapılacak başkanlık seçimlerinde tüm oylar sayılmadan zafer ilan etmesi ihtimaline karşı hazırlıklı olduklarını dile getirdi.

Trump'ı sert bir dille eleştiren Harris, onu 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını bozmaya çalışmakla ve 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'nda şiddet olaylarını kışkırtmakla suçladı.

Harris, Trump'ın özgür ve adil bir seçimi bozmaya çalıştığını öne sürerek, "Trump, halkın iradesini hala inkar eden, şiddet yanlısı bir güruhu ABD Kongre Binası'na saldırmaya teşvik eden bir kişi. 140 kolluk görevlisi saldırıya uğradı ve bazıları öldürüldü. Bu ciddi bir meseledir." dedi.

ABD halkının 2 hafta sonra ülkenin geleceği için çok önemli bir karar vereceğini belirten Harris, "Bu karar, ABD Anayasası'nı koruma görevine saygı duyan bir başkana değer veren bir ülke olup olmadığımızı da içeriyor." diye konuştu.

Harris, Trump'ın ABD Anayasası'nı "feshedeceğine" dair daha önce yaptığı bir açıklamaya atıfta bulunarak, "Amerikan halkına, Amerika'nın dünya çapında bir lider olarak güçlü durması gerektiğini anlayan bir başkan mı yoksa Donald Trump gibi diktatörlere açıkça hayranlık duyan bir kişi mi istediğimiz konusunda bir seçim sunuluyor." ifadelerini kullandı.

ABD'de 5 Kasım'da başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Harris: Trump'a Karşı Hazırlıklıyız - Son Dakika

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