Hasan Âli Yücel Konak'ta Anıldı

27.02.2026 15:36  Güncelleme: 16:39
Konak Belediyesi’nin Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği İzmir Şubesi'yle birlikte düzenlediği Hasan Âli Yücel anmasında konuşan Başkan Mutlu, “Onun ülkede yaktığı meşale bizim Konak Belediyesi’nde yaptığımız çalışmalarda her zaman yol gösterici oldu. Açtığımız kütüphanelerimizde, sanat etkinlerimizde, kreşlerimizde, eğitimi desteklediğimiz her alanda bize yol gösteriyor. Bu aydınlanma meşalesi Konak’ta, İzmir’de hiç sönmeden yanmaya devam edecek” dedi.

Köy Enstitüleri'nin fikir mimarı, Cumhuriyet aydınlanmasının unutulmaz ismi Hasan Ali Yücel, aramızdan ayrılışının 65. yılında Konak Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) İzmir Şubesi'nin birlikte düzenlediği etkinlikle anıldı. Şef Deniz Aygün Araal ve Cumhuriyet Sesleri Korosu'nun ezgileriyle taçlanan anma etkinliğine ev sahibi Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, YKKED İzmir Şube Başkanı Özgün Utku, İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, Atatürkçü Düşünce Derneği Konak Şube Başkanı Pelin Uğur, Eğitim İş 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Şen, Eğitim İş 3 No'lu Şube Başkanı Barış Düdü, Köy Enstitüsü mezunlarının çocukları, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğretmen Kadir Karpuz'un şiirleriyle anlam kattığı gecede, Köy Enstitülülerin marşlarını seslendiren, Anadolu'nun dört bir yanından türküler söyleyen koro büyük alkış aldı.

Mutlu: Onun yaktığı meşale, çalışmalarımızda her zaman yol gösterici oldu

Anma programının açılışında konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak'ta aydınlanma ışığının hiçbir zaman sönmeyeceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Köy enstitülerinin kurulmasını sağlayarak bütün Türkiye'de, bugün eşit yurttaşlık dediğimiz, herkesin eğitimden eşit yararlanmasını sağlaması; dünya klasiklerini Türkçeye çevirterek dünyayla Türkiye'nin entegre olmasını sağlaması gibi pek çok vizyonu hayata geçiren çok kıymetli bir vizyoneri, Türkiye'nin en büyük şanslarından birini anıyoruz. Onun ülkede yaktığı meşale bizim Konak Belediyesi'nde yaptığımız çalışmalarda her zaman yol gösterici oldu. Açtığımız kütüphanelerimizde, sanat etkinlerimizde, kreşlerimizde, eğitimi desteklediğimiz her alanda bize yol gösteriyor. Bugün, hepimiz baskı altındayız, ülkede zor koşullardan geçiyoruz ama onların en zor koşullarda neler yaptığını unutmadan her zaman önümüzde bir ışık olarak taşıyarak, yaptıkları çalışmaları rehber edinerek çalışmaya devam edeceğiz. Bu aydınlanma meşalesi Konak'ta, İzmir'de hiç sönmeden yanmaya devam edecek."

"Ben hayatta en çok babamı sevdim"

Can Yücel'in babası Hasan Ali Yücel'e yazdığı "Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim" şiirini okuyarak konuşmasına başlayan YKKED İzmir Şube Başkanı Özgün Utku, Yücel'in başarılarla dolu yaşamını ve devrim niteliğindeki çalışmalarını anlattı. Utku, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etmeyi de ihmal etmedi ve, "Bu etkinlik için yola çıktığımız andan itibaren kucaklayıcı tavrıyla ev sahipliğimizi yapan Konak Belediye Başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya, ekip arkadaşlarına, Şefimiz Deniz Aygün Araal'a, koroda görev yapan koristlerimize, saz üstatlarımıza, piyanoda bize eşlik eden Caner Araal'a, şiirleriyle gecemizi güzelleştiren öğretmenimiz Kadir Karpuz'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.