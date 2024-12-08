Hasan Doğan Kitap Fuarı'nda İmza Günü Düzenledi

Güncel

(ANKARA)- Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, 21'inci Ankara Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzaladı. Doğan, "Osmanlı Devlet Geleneğinde Denetim" adlı kitabına ilişkin "Osmanlı Devleti sistemin sağlıklı yürüyebilmesi için de birtakım denetim mekanizmaları, kurumları inşa etmiştir. Bu devlet mekanizmaları, kurumlar, aksamalarla karşılaşmış, sıkıntılar yaşamış, başarılı olmuş olamamış bu ayrı bir konu ama alabileceğimiz çok önemli dersler olduğunu düşünüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, ATO Congresium'da düzenlenen 21. Ankara Kitap Fuarı'nda bugün kitaplarını imzaladı. Doğan'ın imza gününe AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek de katıldı. Son kitabı "Osmanlı Devlet Geleneğinde Denetim" adlı kitabına ilişkin bilgi veren Hasan Doğan, şunları söyledi:

"Öncelikle herkese iyi pazarlar diliyorum, çok teşekkür ediyorum gösterdiğiniz ilgi için. Kitap fuarları, kültür hayatımızda çok büyük bir değer ifade ediyor. Biz de kitap fuarları münasebetiyle düzenli olarak her sene birkaç saat de olsa okuyucularımızla, arkadaşlarımızla bir araya gelme imkanı elde ediyoruz. Bu sene de bu vesileyle çok sayıda arkadaşımızı burada görebilme imkanı elde ettik. Hem kitap fuarını organize eden arkadaşlarımıza hem de kitabevimize teşekkür etmek istiyorum. Bu sene Allah nasip etti, 9'uncu kitabımızı yayımladık. Bu kitap biraz daha farklı bir nitelik taşıyor, bir makale derlemesi esasında. Malumunuz Osmanlı Devleti hem devlet teşkilatı hem de yargı sisteminde özgün bir yapı inşa etmiştir, sistemin sağlıklı yürüyebilmesi için de birtakım denetim mekanizmaları, kurumları inşa etmiştir. Bu devlet mekanizmaları, kurumlar, aksamalarla karşılaşmış, sıkıntılar yaşamış, başarılı olmuş olamamış bu ayrı bir konu ama alabileceğimiz çok önemli dersler olduğunu düşünüyorum. Çalışma sırasında ben de bu denetim mekanizmalarının varlığından ve ayrıntılı yapısından istifade ettim. Okuyucularımızla da araştırmacılarımızla da elde ettiğim bulguları paylaşmaya çalıştım. Kültür hayatımıza, okuyucularımıza faydalı olacağını ümit ediyorum, inşallah istifade edilebilir."