Hasan Nasrallah: İsrail Hamas'ı Ortadan Kaldıramayacak

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, İYİ Parti'nin ittifaklardan çekildiğini açıkladı

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, İYİ Parti'nin artık hiçbir ittifak içerisinde yer almayacağını belirterek, eleştirilere yanıt verdi. Kavuncu, Sultangazi'de seçim çalışmalarına devam ederken, İstanbul'da daha iyi bir kent olması için projelerini anlattı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'u eleştirdi.