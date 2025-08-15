Hasan Paşa Camii Açıldı

RESTORASYONU BİTEN CAMİNİN AÇILIŞINI YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tank taşıma vagonu teslimat töreninin ardından Sivas Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Yılmaz Şimşek'in karşıladığı Bakan Uraloğlu, daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu gerçekleştirilen ve halk arasında Meydan Camii olarak bilinen Hasan Paşa Camii'nin açılışına katıldı. Açılışa Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Belediye Başkanı Adem Uzun ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma Bakanı olarak çok farklı açılışlarda, birçok ulaştırma yapısının açılışında bulundum. Hepsi elbette kıymetli. Bugün de hemen Sivas'ımızda üretilmiş olan bir vagonun teslim töreni vesilesiyle buradayız ve bu cami açılışı da benim için gerçekten kıymetli ve farklı oldu. Sizin deyiminizle Meydan cami olan Hasan Paşa Camii. Bir kere bu camiyi o gün yaptıranlardan Allah razı olsun. Emeği geçen edenlere Rabb'im rahmetiyle mağfiret etsin. Onlara rahmet etsin inşallah. Tabii Şemsi Hazretleri sizler için, ülkemiz için çok kıymetli bir insan. Rabb'im yine onun makamını yüceltsin inşallah. Amin. Bu caminin yapılmasında emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, takip edip başlatılmasında emeği olan grup başkanımız başta olmak üzere, müftümüz, Ravza Derneğimizin üyelerine ben teşekkür ediyorum. Allah-u Teala buradan güzelce ibadet yapmamızı nasip etsin" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu'nun konuşmasının ardından dua edilerek, kurdele kesildi. Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler daha sonra tekrar ibadete açılan camide cuma namazı kıldı.