Hasan Tahsin'in Adı Karabağlar'da Yaşatılıyor - Son Dakika
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Hasan Tahsin'in Adı Karabağlar'da Yaşatılıyor

İzmir’in işgali sırasında 15 Mayıs 1919’da düşmana karşı ‘ilk kurşun’u atarak Milli Mücadele’yi başlatan Şehit Gazeteci Hasan Tahsin’in adı, Karabağlar’da yaşatılıyor. Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki Hasan Tahsin Parkı, kapsamlı bir yenileme sürecinin ardından 15 Mayıs'ın yıldönümünde törenle hizmete açıldı.

15.05.2025 17:13  Güncelleme: 18:42
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(İZMİR) - İzmir'in işgali sırasında 15 Mayıs 1919'da düşmana karşı 'ilk kurşun'u atarak Milli Mücadele'yi başlatan şehit gazeteci Hasan Tahsin'in adı, Karabağlar'da yaşatılıyor. Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Hasan Tahsin Parkı, kapsamlı bir yenileme sürecinin ardından 15 Mayıs'ın yıl dönümünde törenle hizmete açıldı.

Düzenlenen etkinliğe, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa ve ilçe yönetimi, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Helil Kınay: "Geçmişi unutmadan, bugünü sahiplenerek geleceğe yürüyoruz"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Hasan Tahsin Parkı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, parkın yalnızca bir yeşil alan değil, aynı zamanda bir hafıza ve umut alanı olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş mücadelesine ve halktan doğan direniş ruhuna vurgu yapan Kınay, "Kuruluşun, kurtuluşun ve Cumhuriyet'in aydınlık güneşi olan Hasan Tahsin, yalnızca ilk kurşunu atan bir gazeteci değil; halkı için mücadele eden bir vatanseverdi" dedi.

Cumhuriyet'in saraylarda değil, halkın içinden gelenler tarafından büyütüldüğünü belirten Kınay, "Biz de bugün bu sorumlulukla, geçmişi unutmadan, bugünü sahiplenerek geleceğe yürüyoruz. Her adımımızda Atatürk'ü, devrimlerini, kadınları, gençleri ve emeği hatırlatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kadın mücadelesine de değinen Kınay, "Ben bugün bir kadın belediye başkanı olarak burada konuşabiliyorsam, bu Hasan Tahsin'in attığı ilk kurşunla başlayan mücadelenin bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

Parkta kullanılan zeytin ağaçlarının simgeselliğine de dikkat çeken Kınay, "Bu parka her baktığımızda zeytin ağaçlarında barışı, köklerinde geçmişi, dallarında geleceği göreceğiz. Bugün bu parkı mahallemize, muhtarımıza emanet ediyoruz. Dilerim ki burada hep birlikte hak ettiğimiz güzel günleri yaşarız" sözleriyle çalışanlara da teşekkür etti.

Gappi: "Hasan Tahsin'in adı direnişin simgesidir"

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Hasan Tahsin'in sadece bir gazeteci değil, halkın direniş ruhunun simgesi olduğunu belirterek, "106 yıl önce atılan ilk kurşun, sadece bir işgale değil; teslimiyete ve sessizliğe karşı bir isyandı" dedi.

Günümüzde gazetecilerin baskı altında olduğunu vurgulayan Gappi, "Bugün susturulmak istenen sadece gazeteciler değil; halkın gerçeği öğrenme hakkıdır. Hasan Tahsin'in cesareti bize yol göstermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kazım Karabekir Muhtarı Muharrem Gülgü ise "Baştan sona yenilenerek mahalleye kazandırılan bu güzel alan; artık çocuklarımızın oynayacağı, büyüklerimizin soluklanacağı, hepimizin bir araya gelip nefes alabileceği bir yaşam alanı haline gelmiştir. Bu değerli katkı için başta Karabağlar Belediye Başkanımız olmak üzere, Karabağlar Belediyesi'nin tüm emekçi kardeşlerime, şahsım ve mahalle sakinlerimiz adına yürekten teşekkür ediyorum" dedi. ve Başkan Kınay'a çiçek takdim etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hasan Tahsin'in Adı Karabağlar'da Yaşatılıyor - Son Dakika

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