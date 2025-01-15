Hasan Turan'dan Anlaşmaya Destek - Son Dakika
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Hasan Turan'dan Anlaşmaya Destek

ITC Başkanı Turan, İsrail-Hamas anlaşmasını Filistin için umut verici buldu.

15.01.2025 23:46
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Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, İsrail ve Hamas arasında sağlanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

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Turan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımında, taraflar arasındaki anlaşmanın uzun zamandır saldırı ve işgal olaylarından müzarip olan Filistin halkının umuda doğru bir yol olduğunu aktardı.

Bu anlaşmanın yolun sonu olmadığını bildiren Turan, bu gelişmenin Filistin halkının adaleti ve özgürlüğüne doğru bir yolun başlangıcı olduğunu dile getirdi.

Turan, bu anlaşmanın tüm dünya ülkeleri için ciddi bir sorumluluk ifadesi taşıdığını ifade etti.

Kaynak: AA

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