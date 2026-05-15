Hasan Uğurlu Barajı'nda Su Tahliyesi Başladı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde bulunan Hasan Uğurlu Barajı'nda kontrollü şekilde su tahliyesine başlandı.
Yağışların ardından dolan Hasan Uğurlu Barajı'nda taşkın riskine karşı kapaklar açılarak kontrollü su tahliyesi gerçekleştiriliyor.
Yetkililer, aşamalı olarak açılan baraj kapaklarıyla su seviyesinin güvenli düzeyde tutulmasının hedeflendiğini, bölgede takip ve kontrol çalışmalarının sürdürdüğünü kaydetti.
