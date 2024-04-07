Hasankeyf\'in mehina sarımsağı coğrafi işaretle tescillendi

Batman'ın Hasankeyf ilçesine özgü "mehina sarımsağı"nın Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendiği bildirildi.
Hasankeyf Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "mehina sarımsağı" için "Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün" başlığıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru kabul edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Mehmet Ali İmrak, ilçeye özgü lezzetin tescillenmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.
İmrak, şunları kaydetti:
"Hasankeyf'imize özgü tadı ve lezzeti farklı olan mehina sarımsağımıza TÜRKPATENT tarafından coğrafi tescil verildi. İlçemize hayırlı olsun. İlçemiz köklü bir tarihe ve kültürel zenginliğe sahip. Buna sahip çıkmak bizim için bir görev."
Sarımsağın tescil sürecinde projeye destek veren Vali Ekrem Canalp ve emeği geçen herkese teşekkür eden İmrak, ilçeye özgü diğer ürünlerin tescil çalışmalarının süreceğini vurguladı.
İmrak, tescillin çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulundu.
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