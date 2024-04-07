Hasankeyf'in mehina sarımsağı coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hasankeyf'in mehina sarımsağı coğrafi işaretle tescillendi

Hasankeyf\'in mehina sarımsağı coğrafi işaretle tescillendi

Batman'ın Hasankeyf ilçesine özgü olan 'mehina sarımsağı', Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret ile tescillendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru kabul edildi. Kaymakam Mehmet Ali İmrak, tescilin ilçeye özgü lezzetin korunması adına önemli bir adım olduğunu belirtti ve diğer ürünlerin de tescil çalışmalarının süreceğini vurguladı.

07.04.2024 11:49  Güncelleme: 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Hasankeyf ilçesine özgü "mehina sarımsağı"nın Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendiği bildirildi.

Hasankeyf Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "mehina sarımsağı" için "Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün" başlığıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Mehmet Ali İmrak, ilçeye özgü lezzetin tescillenmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

İmrak, şunları kaydetti:

"Hasankeyf'imize özgü tadı ve lezzeti farklı olan mehina sarımsağımıza TÜRKPATENT tarafından coğrafi tescil verildi. İlçemize hayırlı olsun. İlçemiz köklü bir tarihe ve kültürel zenginliğe sahip. Buna sahip çıkmak bizim için bir görev."

Sarımsağın tescil sürecinde projeye destek veren Vali Ekrem Canalp ve emeği geçen herkese teşekkür eden İmrak, ilçeye özgü diğer ürünlerin tescil çalışmalarının süreceğini vurguladı.

İmrak, tescillin çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Hasankeyf, Batman, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasankeyf'in mehina sarımsağı coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çin'de 2024 Qintong Tekne Festivali düzenlendi
    12:49 Çin'de 2024 Qintong Tekne Festivali düzenlendi

    Çin'in Jiangsu eyaletinin Taizhou kentinde Cumartesi günü 2024 Qintong Tekne Festivali düzenlendi. Festivalde, yüzlerce yıllık bir geleneği temsil eden tekne ekipleri bir araya geldi.

  • Elazığ'da Ramazan Bayramı'na Yoğunluk
    12:45 Elazığ'da Ramazan Bayramı'na Yoğunluk

    Elazığ'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Otobüsler tam kapasite yola çıkarken firmalar ek seferlere başladı. Vatandaşlar bayram tatili için şehir dışına gitmek için otogara akın etti.

  • Afyonkarahisar'da Evden Altın Çalan Şahıs Yakalandı
    12:44 Afyonkarahisar'da Evden Altın Çalan Şahıs Yakalandı

    Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir evden 100 bin liralık altın çalan şahıs, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Ev sahibi polise başvurduktan sonra olayı gerçekleştiren şahsın kimliği tespit edildi ve kısa sürede gözaltına alındı. Şahıs, adliyeye sevk edildi.

  • Afyonkarahisar Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, meralara korunga tohumu dağıttı
    12:44 Afyonkarahisar Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, meralara korunga tohumu dağıttı

    Afyonkarahisar Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Mera Islah ve Amenajman Projesi' kapsamında Balçıkhisar, Atlıhisar, Güneytepe ve Aydın köylerinde bulunan meralar için çiftçilere bin 80 kilogram korunga tohumu dağıttı.


12:36 Özel toplanma çağrısı yapmıştı Ankara Emniyeti, YSK önünde güvenlik önlemleri almaya başladı Özel toplanma çağrısı yapmıştı! Ankara Emniyeti, YSK önünde güvenlik önlemleri almaya başladı
12:00 İYİ Parti Olağanüstü Kurultaya Gidiyor: İki Aday Birden Başkanlığa Talip İYİ Parti Olağanüstü Kurultaya Gidiyor: İki Aday Birden Başkanlığa Talip
11:04 Alper Yeğin: Sancaktepe’deki jakuzi meselesinden daha büyük bir ’lüks ve batırılan belediye hikayesi’ni yakında anlatacağım Alper Yeğin: Sancaktepe'deki jakuzi meselesinden daha büyük bir 'lüks ve batırılan belediye hikayesi'ni yakında anlatacağım
10:24 Rezindansta şüpheli ölüm 30. kattan düşen genç kız can verdi Rezindansta şüpheli ölüm! 30. kattan düşen genç kız can verdi
08:24 Erbakan talimat vermişti Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere “rüşvet“ tabelası astı Erbakan talimat vermişti! Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere "rüşvet" tabelası astı
11:30 Armağan Çağlayan’ı kızdıran fiyat listesi: Bayram dize cozutmayın Armağan Çağlayan'ı kızdıran fiyat listesi: Bayram dize cozutmayın
11:16 Bayram tatilinin acı tablosu Yola çıkacaklar dikkat Bayram tatilinin acı tablosu! Yola çıkacaklar dikkat
10:27 Bir kentimizde nisan karı Her yer beyaza büründü Bir kentimizde nisan karı! Her yer beyaza büründü
10:16 YÖK’ten Sudanlı ve Filistinli öğrencilerle ilgili koşulsuz yatay geçiş iddiasına yalanlama YÖK'ten Sudanlı ve Filistinli öğrencilerle ilgili koşulsuz yatay geçiş iddiasına yalanlama
09:43 İstanbul’da polislerin servisi devrildi İstanbul'da polislerin servisi devrildi
09:41 TFF başkanlığına aday mı olacak Murat Sancak’tan iddialara yanıt gecikmedi TFF başkanlığına aday mı olacak? Murat Sancak'tan iddialara yanıt gecikmedi
07:47 Kemal Kılıçdaroğlu “Partisinin aleyhine çalışıyor“ iddialarıyla ilgili konuştu Kemal Kılıçdaroğlu "Partisinin aleyhine çalışıyor" iddialarıyla ilgili konuştu
07:43 Oyların tekrar sayıldığı kentte sonuç değişmedi Oyların tekrar sayıldığı kentte sonuç değişmedi
02:14 Bekçilerle esnaf arasında kavga Çok sayıda gözaltı var Bekçilerle esnaf arasında kavga! Çok sayıda gözaltı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 12:49:27. #1.11#
SON DAKİKA: Hasankeyf'in mehina sarımsağı coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement