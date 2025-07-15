Hasankeyf'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında mevlit okundu

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitleri için mevlit programı düzenlendi.
Selahaddin Eyyubi Cami'sinde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Programda, şehitler için mevlit okundu.
Programa, Kaymakam Mehmet Ali İmrak, İlçe Emniyet Amiri Abdüsselam Avcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Gökçe, kurum personelleri ve vatandaşlar katıldı.
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