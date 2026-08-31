Hasankeyf\'te 360 Ton Benati İnciri Bekleniyor

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yetiştirilen Benati incirinde bu yıl 360 ton rekolte bekleniyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Serkan Böyük, Belediye Başkanı Hamit Tutuş ve kamu kurum amirleri, ilçeye bağlı Üçyol köyünde düzenlenen incir hasadı programına katıldı.

Kaymakam Böyük, tarlada üreticilerle birlikte incir topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Böyük, ilçede yaklaşık 450 dekarda Benati incirinin yetiştirildiğini belirtti.

İncirden geçen yıl yaklaşık 337 ton verim alındığını belirten Böyük, "Bu yıl 360 tonlarda olmasını bekliyoruz. Tüm üreticilerimize sezonun hayırlı olmasını diliyoruz. Bol bereketli kazançlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.