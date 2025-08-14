Hasankeyf\'te Asfalt Çalışmaları Başladı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde kale ve Şaab Vadisi yolunda asfalt çalışmalarına başlandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Hasankeyf Kalesi ve Şaab Vadisi yolunda asfalt çalışmalarına başlandı.

9 kilometrelik yolun kısa sürede tamamlanıp hizmete açılması hedefleniyor.

Kaymakam Mehmet Ali İmrak, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.