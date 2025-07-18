Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı 600 paket sigara ele geçirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 5 araçta arama yapıldı.
Aramalarda, gümrük kaçağı 600 paket sigara ve 4 cep telefonu ele geçirildi.
5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Hasankeyf'te Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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