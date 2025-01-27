Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 19 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 4 araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı 5 bin 577 paket sigara, 13 cep telefonu, 2 elektronik sigara ve 5 airpods ele geçirildi.
Olayla ilgili 19 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Hasankeyf'te Kaçakçılık Operasyonu: 19 Gözaltı - Son Dakika
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