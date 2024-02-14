Hasankeyf'te Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hasankeyf'te Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Hasankeyf\'te Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Hasankeyf ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, ilçede desteklenebilecek hayvancılık, işleme ve pazarlama, bitkisel üretim, arıcılık, kültür balıkçılığı, yenilenebilir enerji ve katma değeri olan ürünler konuşuldu.

14.02.2024 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hasankeyf ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak başkanlığında yapılan toplantıya, Batman TKDK ofis uzmanı Mahmut Dursun ile destek hizmetleri görevlisi Davut Kaçmaz ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muharrem Aksoy katıldı.

Kaymakamlıkta yapılan toplantıda, ilçede desteklenebilecek hayvancılık, işleme ve pazarlama, bitkisel üretim, arıcılık, kültür balıkçılığı, yenilenebilir enerji ve katma değeri olan ürünler ele alındı.

Kaynak: AA

Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasankeyf'te Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 16:34:46. #1.11#
SON DAKİKA: Hasankeyf'te Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement