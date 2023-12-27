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Hasankeyf'te teknoloji bağımlılığı semineri düzenlendi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bulunan Saklı Ortaokulu'nda teknoloji bağımlılığı konulu bir seminer düzenlendi. Seminerde, teknolojik bağımlılığın belirtileri, riskleri ve engellenme yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Okul müdürü Ahmet Yavuz, teknolojinin bilinçli ve verimli bir şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı.

Hasankeyf\'te teknoloji bağımlılığı semineri düzenlendi
27.12.2023 - 11:57,
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bir okulda teknoloji bağımlılığı konulu seminer düzenlendi.

Saklı Ortaokulunda, idarecilerce teknoloji bağımlılığın önüne geçilmesi, öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanması ve onları bilinçlendirmek amacıyla seminer gerçekleştirildi.

Hasankeyf Anadolu İmam Hatip Lisesinde psikolojik danışman ve rehber öğretmeni Elif Oğur tarafından verilen seminerde, teknolojik bağımlılığı belirtileri, risk altındaki bağımlılıklar, süreçler ve bağımlılığın engellenme yöntemleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Okul müdürü Ahmet Yavuz, teknolojinin insan yaşamına yararı olduğu kadar zararları da olduğunu söyledi.

Teknolojinin bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğini belirten Yavuz, "Teknolojiyi hayatımızdan çıkartmak mümkün değil ancak bilinçli ve verimli kullanarak teknolojinin olumsuz etkilerini hayatımızdan, özellikle çocuklarımızın hayatından çıkartabiliriz. Bu konuda öğrencilerimizi bilgilendirmek amacıyla bilinçli teknoloji kullanımı, internet ve sosyal medyanın oluşturduğu riskler, bağımlılık, çocukların teknolojiyi sağlıklı ve verimli kullanması konusunda farkındalık eğitimi verildi." dedi.

Kaynak: AA
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Hasankeyf, Batman, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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