Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nden avladığı balığı karaya taşıyan yılan, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İlçede baraj kıyısında yürüyen Mehmet Salih İnalöz, bir yılanın baraj gölünden avladığı balığı kıyıya çıkardığını fark etti.
Cep telefonu kamerasıyla yılanın balığı taşımasını çeken İnalöz, baraj gölü kenarında yaptığı yürüyüş sırasında yılanın balık yakaladığını söyledi.
İnalöz, cep telefonu kamerasıyla avladığı balığı taşıyan yılanı çektiğini dile getirdi.
Son Dakika › Güncel › Hasankeyf'te Yılanın Balığı Karaya Taşıması Kameraya Yansıdı - Son Dakika
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