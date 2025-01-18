Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Yakaköy-Büyükdere köyleri arasındaki yolda asfaltlama çalışması yapıldı.
Vali Ekrem Canalp'in talimatı üzerine Kaymakamlık ve İl Özel İdaresi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, tehlike arz eden yolda asfalt serildi.
Vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak ve güvenli hale getirmek amacıyla yapılan çalışma tamamlandıktan sonra yol ulaşıma açıldı.
Son Dakika › Güncel › Hasankeyf'te Yol Asfaltlama Çalışması Tamamlandı - Son Dakika
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