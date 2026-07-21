Hasar Kayıtlı Araç Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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Hasar Kayıtlı Araç Çetesi Çökertildi

21.07.2026 10:30
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte kilometre düşüren araç dolandırıcıları yakalandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yüksek kilometreli ve hasar kayıtlı araçların kilometrelerini düşürerek hasarsız gibi sattıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı, firari 9 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu'nca, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütünün İstanbul'un Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Soruşturmada, şüphelilerin çeşitli illerden yüksek kilometreli ve hasar kayıtlı araçları satın aldıkları, teknik cihazlarla kilometre bilgilerini gerçeğe aykırı şekilde düşürdükleri, araçların hasar kayıtlarını gizledikleri ve sahte hesaplar üzerinden ikinci el araç satış platformlarında ilan verdikleri belirlendi. Şüphelilerin, araçları düşük kilometreli ve hasarsız olarak tanıttıkları, daha önce hazırlanmış gerçeğe aykırı ekspertiz raporlarını alıcılara göstererek güven kazandıkları, noterde satış işleminin ardından alıcıların telefonlarına cevap vermedikleri tespit edildi. Bu yöntemle 47 kişinin dolandırıldığı ve haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında, saat 06.00 sıralarında İstanbul, Antalya ve Samsun'da belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonda 30 şüpheliden 21'i yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumdaki 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, İstanbul, Güvenlik, Otomobil, 3. Sayfa, Güncel, Olay, Son Dakika

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