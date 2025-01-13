Hasina Aleyhine Yolsuzluk Davası

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Bangladeş'te Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ACC), ülkeden ayrılarak Hindistan'a giden eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid ile İngiltere Hazine Bakanlığında Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı olan yeğeni Tulip Siddiq dahil aile üyelerinden bazıları aleyhinde "arazi almak için yetkilerini kötüye kullandıkları" suçlamasıyla dava açtı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, ACC Genel Müdürü Akhtar Hossain, yaptığı açıklamada, Hasina, kız kardeşi Rehana ve Rehana'nın 3 çocuğu aleyhinde 3 dava açtıklarını bildirdi.

Hossain, davaları, "Hasina ailesinin arazi almak için yetkilerini kötüye kullandıkları" suçlamasıyla açtıklarını ifade etti.

ACC, Hasina'nın başbakanlık görevi dolayısıyla sahip olduğu yetkileri kötüye kullanarak arazi alımını yasa dışı bir şekilde kolaylaştırdığını iddia ediyor.

Dava edilenler arasında Hasina'nın yeğeni, İngiltere Hazine Bakanlığında Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Tulip Siddiq de bulunuyor.

Eski başbakan hakkında Ekim 2024'te de kitlesel öğrenci protestolarında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Uluslararası Suçlar Mahkemesi, 6 Ocak'ta Hasina hakkında ülke genelindeki "zorla kaybetme" vakalarında rolü olduğu suçlamasıyla ikinci kez tutuklama kararı çıkarmıştı.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösteriler sırasında meydana gelen şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken dönemin Başbakanı Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.