Hassa'da hurda deposunda yangın
Hatay'ın Hassa ilçesinde bir hurda deposunda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Hatay'ın Hassa ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Girne Mahallesi'ndeki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle bir kamyon dorsesinde hasar oluştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hassa'da hurda deposunda yangın - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?