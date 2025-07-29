Hassas Burunlu Köpekler Osmaniye'de Görevde

Osmaniye'de narkotikten patlayıcı aramasına kadar birçok operasyonda jandarma ekiplerinin yardımcısı olan hassas burunlu köpeklerin kondisyonu, parkur antrenmanlarıyla korunuyor.

Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinde (JAKEM) eğitimlerini tamamladıktan sonra Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevlendirilen 9 köpek, katıldıkları operasyonlarda ekiplere destek oluyor.

Köpekler, narkotik, kaçakçılık, iz takip, asayiş, patlayıcı ve mayın arama görevlerinde verilen görevleri hassas burunlarının yardımıyla tamamlayıp, kentte güvenliğin korunmasına katkı sunuyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince her an göreve hazır olmaları için eğitilen köpeklerin kondisyonları, parkur antrenmanlarıyla yüksek tutuluyor.

"Uyuşturucu tespitinde önemli rol alıyorlar"

Uzman Jandarma 8. Kademeli Çavuş Servet Doğanay, AA muhabirine, dedektör köpeklerin JAKEM'deki eğitiminin 14 hafta sürdüğünü söyledi.

Köpeklerin hassas burunlarının ekiplere operasyonlarda yardımcı olduğunu dile getiren Doğanay, "Dedektör köpekler, araçların ve binaların farklı yerlerine gizlenmiş uyuşturucuların tespitinde önemli rol alıyor." dedi.

Doğanay, köpeklerin özenle yetiştirildiğini vurgulayarak, "Personel her sabah göreve geldiğinde ilk önce köpeklerin sağlık taramasını yapar, vücutlarında herhangi bir yaralanma ya da hastalık belirtisi var mı diye kontrol eder. Daha sonra barakaların temizliği, suların tazelenmesi, köpeklerin tımarlaması gerçekleştirilir." diye konuştu.

Köpeklerin her an göreve hazır olmaları için eğitildiğini belirten Doğanay, "Kondisyondan düşmemeleri için günlük parkurlarda hareket ettirilen köpeklerimiz, gün içerisinde branşlarına göre adli arama faaliyetlerine de katılıyor. Faaliyetlerin ardından mamaları verilir ve dinlenmeye bırakılır." ifadelerini kullandı.