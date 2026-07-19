Hasta Bebek Konya'ya Uçakla Sevk Edildi - Son Dakika
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Hasta Bebek Konya'ya Uçakla Sevk Edildi

Hasta Bebek Konya\'ya Uçakla Sevk Edildi
19.07.2026 13:56
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Mardin'de kalp ve böbrek rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Konya'ya nakledildi.

Mardin'de 14 günlük hasta bebek, ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi.

Kentteki özel bir hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören, kalbinde doğuştan delik olan ve böbrek rahatsızlığı bulunan Avşin Ajda K'nin, ileri tetkik ve tedavi için Konya'ya sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine, Sağlık Bakanlığınca bebek için Mardin'e ambulans uçak gönderildi.

Hastaneden alınarak Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na getirilen bebek, nakledildiği ambulans uçakla Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hasta Bebek Konya'ya Uçakla Sevk Edildi - Son Dakika

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