Hasta Yataklarına Fizyoterapi Desteği

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya ilçesinde hasta yatağı desteği alan vatandaşlara fizyoterapi desteği vermeye başladı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen çalışma kapsamında Değirmendere Mahallesi'nde yatağı temin edilen 76 yaşındaki hastaya fizyoterapi uygulandı.

Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Ulaş Özgen ve Alanya Hizmet Birimi Şube Müdürü Gazi Öten, fizyoterapist desteği alan vatandaşı evinde ziyaret etti.

Özgen, belediye olarak vatandaşların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, Alanya'da Aile Danışmanlığı Merkezini de açarak bu hizmetin kapsamını genişleteceklerini ifade etti.