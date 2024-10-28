Hastane Doktoruna Saldırı: Hasta Yakını Tutuklandı - Son Dakika
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Hastane Doktoruna Saldırı: Hasta Yakını Tutuklandı

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İstanbul Şişli'de bir hasta yakını, doktoruna saldırarak tutuklandı. Olay tartışma sonrası gerçekleşti.

28.10.2024 23:05
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(İSTANBUL) - İstanbul'un Şişli ilçesinde bir hastanede görevli doktora saldıran hasta yakını tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Olay, 25 Ekim'de meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, Şişli'de bir hastanede "Beyaz Kod" butonuna basıldığının belirlenmesi üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, şüphelinın, görevli doktora hakaret ettiği ve banko arkasına bulunan doktorun üzerine doğru atladığı tespit edildi. Şüpheli polis ekiplerince olay yerinde yakalandı.

İncelemelerde; şüpheli şahsın aynı hastanede tedavi altında olan kayınpederinin, doktor tarafından olay günü ameliyat edileceği öğrenilirken, hastayla ilgili kontroller sonucu de ameliyatın bir sonraki güne ertelendiği gerekçesiyle doktor ve hasta yakınları arasında tartışma çıktığı belirlendi. Tartışma sonucunda saldırganın olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Saldırgan "Kasten Yaralama" ve "Tehdit-Hakaret" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Hastane Doktoruna Saldırı: Hasta Yakını Tutuklandı
Kaynak: ANKA

Güvenlik, İstanbul, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hukuk, Şişli, Suç, Son Dakika

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