Hastane Rampasında Düşüşler Tepki Çekti - Son Dakika
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Hastane Rampasında Düşüşler Tepki Çekti

Bolu'da hastane rampasında düşen vatandaş video çekerken bir kadının daha düşüşünü kaydetti.

06.05.2025 17:34
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Hastanenin kestirme rampasında düştü: Yola tepki videosu çekerken biri daha düştü

Hastane yolunu kestirmeden geçmek isteyenler düşme tehlikesi yaşıyor

Duyarlı vatandaş aracında bulunan kazmayla yapay merdiven yaptı

BOLU - Bolu'da İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kumlu rampadan çıkarken düşen bir vatandaş yola tepki için video çektiği esnada bir kadının da düşüşünü kayda aldı. Tepkilere neden olan rampaya bir vatandaş ise aracındaki kazma yardımıyla yapay merdiven yaptı.

Bolu'daki İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkına araçlarını bırakan bazı vatandaşlar, resmi yolu kullanmak yerine kumlu bir rampayı kullanarak kestirmeden ulaşmaya çalışıyor. 8 metre yüksekliğindeki toprak tepeden çıkmayı tercih edenler düşme tehlikesi yaşıyor. Rampada düşen bir vatandaş yola tepki için video çektiği esnada bir kadının da düşüşünü kayda aldı. Tepkilere neden olan rampaya bir vatandaş ise aracındaki kazma yardımıyla yapay merdiven yaptı. O anlar ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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