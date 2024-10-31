SAĞLIK Bakanlığı, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinde doktora saldıran şüphelinin tutuklandığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinde meydana gelen olay sonrası zanlı tutuklanmıştır. Hastanede görevli hekimimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak şiddete karşı toleransımız yok" denildi.
Son Dakika › Güncel › Hastanede Doktora Saldırı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?