Hastaneden Kaçan Hükümlü Yakalandı

KAYSERİ'de, tedavi için getirildiği hastaneden kaçan, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan U.U. (31), polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cezaevinde iken tedavi için getirildiği Kayseri Şehir Hastanesi'nden 4 gün önce kaçan, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan U.U.'nun yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan U.U., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Haber-Kamera: KAYSERİ,
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