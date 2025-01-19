Hastaneye Anne Sütü Götürürken Kaza Geçiren Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Güncel

BURSA'da, hastanede yatan 5 günlük bebeğine anne sütü götürürken kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Bilal Keskin (29), memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 07.30'da merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Bulvarı'nda meydana geldi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli polis memuru Bilal Keskin, 5 gün önce doğan ve özel bir hastanede yatan bebeğine anne sütü götürürken, kullandığı 16 HR 993 plakalı otomobilinin kontrolden çıkmasıyla yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Olayı gören sürücülerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Keskin, sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla yakındaki Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Keskin, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Bilal Keskin için İl Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ile müdür yardımcıları, şube müdürleri ve polislerin katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Polis memurunun cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'un Güce ilçesi Kemaliye Mahallesi'ne gönderildi. Bursa Cumhuriyet Savcılığı kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Geçirdiği kaza sonucu hastaneye yaşamını yitiren polis memuru Bilal Keskin için memleketi Giresun'un Güce ilçesinde de tören düzenlendi. Törene, Keskin'in ailesi, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Keskin'in cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.