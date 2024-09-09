Hatalı Şarj Telefonun Ömrünü Kısaltıyor - Son Dakika
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Hatalı Şarj Telefonun Ömrünü Kısaltıyor

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Binlerce lira ödenerek alınan cep telefonlarının yanlış şarj edildiğini ve bu sebeple batarya ömrünün kısaldığını belirten Endüstri Mühendisi Gökhan Taşcı, cep telefonlarının bataryalarının yüzde 20 ila 80 doluluk oranında kullanılması cihazın ömrünü uzattığını söyledi.

09.09.2024 10:46
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Hatalı şarj cep telefonunun ömrünü kısaltıyor: Yüzde 20 ila 80 arasında olmalı

ÇANKIRI - Binlerce lira ödenerek alınan cep telefonlarının yanlış şarj edildiğini ve bu sebeple batarya ömrünün kısaldığını belirten Endüstri Mühendisi Gökhan Taşcı, cep telefonlarının bataryalarının yüzde 20 ila 80 doluluk oranında kullanılması cihazın ömrünü uzattığını söyledi.

Fiyatları her geçen gün artan cep telefonlarının ömrü hatalı kullanım sebebiyle kısalabiliyor. Darbelere karşı korunması, doğru şarj edilmesi, virüslü yazılımlardan korunması cep telefonlarının ömrünü uzatıyor. Cep telefonunu kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgi veren Endüstri Mühendisi Gökhan Taşcı, cep telefonlarının toza maruz bırakılmaması gerektiğini kaydetti. Telefonların hatalı şarj edilmesinin pil ömrünü bitirdiğini ve büyük masraflara yol açtığını kaydeden Taşçı, orijinal aksesuarların kullanılmasının önemine vurgu yaptı.

"Minimum yüzde 20, maksimum yüzde 80 aralığında şarj edelim"

Cep telefonlarının hijyenik kullanılmasını gerektiğinin önemine vurgu yapan Taşcı, "Bilinçli akıllı telefon kullanımı, kullanıcıları masraftan korur. Telefon kılıfsız kullanılırsa kasada deformeler oluşacaktır. Ekran koruyucu kullanılmadığı takdirde ekranda çizikler meydana gelir. Cihaz ilk alındığında tüm koruyucu donanımlar orijinal olarak takılmalıdır. Kesinlikle yan sanayi aksesuarlar tercih edilmemelidir. Pil ömrünün daha uzun sürmesi için minimum yüzde 20, maksimum yüzde 80 aralığında şarj edelim. Telefonları sudan ve tozdan uzak tutalım. Telefona su ve toz kaçtığında ana karta ciddi zaralar verir ve hoparlörün daha az vermesine neden olur. Ucuz hatalar büyük masraflara yol açabilir. Telefonları daha uzun ömürlü tutmak için temiz ve hijyenik kullanılmasını öneririm "dedi.

Hatalı Şarj Telefonun Ömrünü Kısaltıyor
Kaynak: İHA

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