Hatay'a 6 Yeni Coğrafi İşaret - Son Dakika
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Hatay'a 6 Yeni Coğrafi İşaret

Hatay\'a 6 Yeni Coğrafi İşaret

Hatay'ın yerel lezzetleri Antakya simidi ve diğer 5 ürün coğrafi işaretle tescillendi.

08.10.2024 20:32
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Hatay'ın yöresel lezzetlerinden, Antakya simidi, Antakya külçesi, Belen tava, zahter salatası, tel kadayıfı ile tandır kahkesi, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

Valilik girişimiyle coğrafi işaret belgesi alan 6 ürün Odabaşı Mahallesi'ndeki Hatay Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programla tanıtıldı.

Vali Mustafa Masatlı, programda yaptığı konuşmada, Hatay'ın sahip olduğu kültürel ve ekonomik değerlerin korunarak, gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Masatlı, coğrafi işaret alan ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırdığını dile getirdi.

Kente özgü daha önce 31 ürüne coğrafi işaret belgesi alındığını hatırlatan Masatlı, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda en güçlü yönlerimizin başında gelen gastronomi zenginliğimizi desteklemek için Hatay'a göreve geldiğimiz günden bu yana, lezzetlerimiz, ürünlerimiz ve coğrafi işaretlerimizi tekraren toplayıp onları bir sonraki nesle emanet etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Masatlı, göreve geldiğinde 25 olan coğrafi işaret sayısını bugün itibarıyla 37'ye çıkardıklarını belirterek, "Tescil bekleyen tüm başvurularımız tamamlandığında da bu sayı önümüzdeki sene 124'e çıkacaktır. Sanıyorum bu sayıyla beraber Türkiye'de biz zirveye oturmuş olacağız. Şehrimizin kimliğine, değerlerine sahip çıkmak, hepimizin sorumluluğunda olan işlerimizdendir, bu bakımdan coğrafi işaret alması demek, mahrecinin ve menşeinin belli olması demektir." dedi.

Vali Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentin yüzyıllara dayanan mutfak kültürünü yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de Hatay'a ait 6 ürünün daha coğrafi işaret tescil belgesi almasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Konuşmaların ardından katılımcılara coğrafi işaret belgesi almış 6 ürün ikram edildi.

Kaynak: AA

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