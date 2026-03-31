Hatay-AB heyeti Hatay'da

31.03.2026 13:50
HATAY'da, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ve üye ülke temsilcilerinden oluşan heyet, deprem sonrası yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

AB Türkiye Delegasyonu ve üye ülke temsilcilerinden oluşan heyet, AB desteğiyle deprem bölgesindeki çalışmaları incelemek için saha gezisi yaptı. AB Türkiye Delegasyonu Geçici Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Hämäläinen, Litvanya'nın Türkiye Büyükelçisi Marius Janukonis ile AB üyesi ülkelerin ve ilgili bakanlıkların temsilcilerinin yer aldığı heyet, ilk olarak Altınözü Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Heyet, ardından Yenişehir Konteyner Kenti'ni ziyaret ederek burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Heyetin bir sonraki durağı ise Büyükdalyan 2 Konteyner Kenti ile Derince Şehit Coşkun Akşit İlkokulu oldu. Deprem sonrası bölgede yürütülen iyileştirme ve yeniden yapılanma sürecini yerinde inceleyen heyet, barınma alanları ve eğitim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretlerde, sahadaki mevcut durum, ihtiyaçlar ve yürütülen projeler ele alındı.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/ HATAY,

Kaynak: DHA

Üsküdar’da yol çöktü, otomobil çukura düştü Üsküdar'da yol çöktü, otomobil çukura düştü
Zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Mustafa Aydın’dan acı haber Zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Mustafa Aydın'dan acı haber
Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza
Tanju Özcan’ın tutukluluğuna devam kararı verildi Tanju Özcan'ın tutukluluğuna devam kararı verildi
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi

13:58
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü
13:48
Savaşta korkulan oluyor Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu’ya ulaştı
Savaşta korkulan oluyor! Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu'ya ulaştı
13:16
İşte Kosova’yı elersek Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
İşte Kosova'yı elersek Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
12:57
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı 7 kişi için tahliye talep edildi
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi
12:46
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo Belediye el değiştirebilir
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir
12:24
ABD uçaklarına bir Avrupa ülkesinden daha izin çıkmadı
ABD uçaklarına bir Avrupa ülkesinden daha izin çıkmadı
Advertisement
