Hatay Altınözü'nde depremde yıkılan caminin yerine yapılan yeni cami ibadete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay Altınözü'nde depremde yıkılan caminin yerine yapılan yeni cami ibadete açıldı

Hatay Altınözü\'nde depremde yıkılan caminin yerine yapılan yeni cami ibadete açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Altınözü ilçesi Atayurdu Mahallesi'nde 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan caminin yerine hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan yeni cami dualarla ibadete açıldı. Vali Mustafa Masatlı, devlet-millet işbirliğiyle hizmete alınan 134'üncü cami olduğunu belirterek inşaatı süren 37 caminin daha bulunduğunu söyledi.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan caminin yerine hayırseverler tarafından yaptırılan cami dualarla ibadete açıldı.

Altınözü ilçesi Atayurdu Mahallesi'ndeki cami, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak yıkıldı.

Hayırseverlerin ve mahalle sakinlerinin desteğiyle yıkılan Atayurdu Camisi'nin yerine, yenisi yapıldı.

Vali Mustafa Masatlı, açılışta, depremlerde camilerin de önemli ölçüde zarar gördüğünü söyledi.

O gün itibarıyla devlet-millet işbirliğiyle başlayan çalışmaların sonuçlarını verdiğini belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Bugün Atayurdu Mahallemizde 134'üncü camimizi çok şükür hizmete alıyoruz. Tabii bir taraftan maddi olarak şehrimiz her yanı ve yönüyle ayağa kalkarken, yeni bir Hatay doğarken, diğer taraftan da manevi olarak bu tür tesislerimizin, kurumlarımızın hizmete alınması vatandaşlarımızı da ziyadesiyle mutlu etmektedir."

Masatlı, aynı zamanda 50 Kur'an kursu, 14 gençlik merkezinin de devlet-millet işbirliğiyle hizmete alındığını ifade etti.

İnşaatı devam eden 37 caminin daha bulunduğunu hatırlatan Masatlı, onlar da tamamlandığında kentte vatandaşların rahatlıkla ibadet edeceği, yan yana saf tutacağı, bir araya geleceği dini mekanları da açmış olacaklarını sözlerine ekledi.

İl Müftüsü Necati Şafak'ın yaptırdığı duanın ardından caminin açılış kurdelesi kesildi, camide deprem sonrası ilk cuma namazı kılındı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yeni Cami, Altınözü, Güncel, Hatay, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay Altınözü'nde depremde yıkılan caminin yerine yapılan yeni cami ibadete açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 3 bin TL Amasya’nın bamyası artık gramla satılıyor Kilosu 3 bin TL! Amasya'nın bamyası artık gramla satılıyor
Maltepe’deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler Maltepe'deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler
Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı
Ankara’da amca dehşeti: Yeğenini 3 kurşunla öldürdü Ankara'da amca dehşeti: Yeğenini 3 kurşunla öldürdü
Kara Haydar’ı yakacak MASAK raporu Geliri sadece 74 bin TL Kara Haydar'ı yakacak MASAK raporu! Geliri sadece 74 bin TL
Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü

15:46
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı
15:15
Fenerbahçe ve Galatasaray için tüm hesaplar değişti İşte yeni tur ihtimalleri
Fenerbahçe ve Galatasaray için tüm hesaplar değişti! İşte yeni tur ihtimalleri
14:57
Gelin arabasına asılan yazıya bakın Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti
Gelin arabasına asılan yazıya bakın! Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti
14:48
İmamoğlu artık siyasi yasaklı Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar
İmamoğlu artık siyasi yasaklı! Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar
14:29
Trabzonluları hedef alan Ertuğrul Kaya hakkında gözaltı kararı
Trabzonluları hedef alan Ertuğrul Kaya hakkında gözaltı kararı
13:59
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 15:51:50. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay Altınözü'nde depremde yıkılan caminin yerine yapılan yeni cami ibadete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement