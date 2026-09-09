Hatay Antakya'da dini nikahlı eşini ve yakınlarını bıçaklayan zanlı tutuklandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Eylül'de tartıştığı dini nikahlı eşi, kızı ve 2 akrabasını bıçakla yaralayan M.Y. tutuklandı. Yaralanan 4 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dini nikahlı eşi, kızı ve 2 akrabasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Güzelburç Mahallesi'nde 6 Eylül'de, tartıştığı dini nikahlı eşi E.Ş. ile kızı G.Y, akrabaları D.I. ve B.Ş'yi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan olayda yaralanan 4 kişinin hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.
Olay
Merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde 6 Eylül'de, tartıştığı dini nikahlı eşi, kızı ve 2 akrabasını bıçakla yaralayarak kaçan M.Y. polis ekiplerince yakalanmıştı.
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