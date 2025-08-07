Hatay Barosu\'ndan Diploma Sahteciliği Davası

HATAY Barosu'ndan 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden Avukat Bestami Uğur Alkan'ın hukuk fakültesi mezuniyet belgesinin sahtecilikle başka bir kişi adına kullanıldığını tespit ettiklerini belirterek davaya müdahillik başvurusunda bulundukları belirtildi.

Hatay Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sahte diploma ve mezuniyet bilgilerinin usulsüz kullanılması soruşturması kapsamında açılan kamu davasında yapılan tespitler sonucunda, depremde vefat eden bir meslektaşımı Bestami Uğur Alkan'ın hukuk fakültesi mezuniyet belgesi üzerinde sahtecilik yapılarak başka bir kişi adına kayıt oluşturulduğu belirlenmiştir. Hatay Barosu olarak bu açık hukuksuzluk karşısında derhal davaya müdahillik başvurusu yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca, soruşturması süren diğer dosyalarda da benzer şekilde vefat eden avukatların bilgileri üzerinde usulsüz işlem yapılıp yapılmadığına dair tespitler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.